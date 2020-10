Mercato - Real Madrid : Une offensive de Zidane pour Jadon Sancho ? La réponse !

Foot - Mercato - Real Madrid

Ces derniers mois, de nombreux joueurs ont été annoncés vers le Real Madrid, dont Jadon Sancho. Mais avec la crise du coronavirus, Florentino Pérez a fait le choix de rester en retrait dans ce mercato, et n'aurait ainsi jamais tenté sa chance pour la star du Borussia Dortmund.

Avec 20 buts et 20 passes décisives sous le maillot du Borussia Dortmund, Jadon Sancho (20 ans) a été l'une des révélations de la saison dernière, et son départ semblait déjà d'actualité. L'international anglais était en effet annoncé sur les tablettes de plusieurs mastodontes européens, dont le Real Madrid et Manchester United. Les Red Devils ont d'ailleurs tenté de mettre la main sur l'ailier jusqu'aux derniers instants du mercato estival, sans pour autant parvenir à convaincre le BVB, réclamant 120M€ pour sa star. Mais du côté du Real Madrid, on aurait rapidement constaté qu'il serait impossible de récupérer Jadon Sancho cet été.

Malgré son intérêt pour Jadon Sancho, le Real Madrid n'a pas tenté sa chance pour le joueur de 20 ans selon Fabrizio Romano. Sur Twitter , le journaliste de Sky Sport Italia a révélé que les Merengue n'avaient jamais été en course pour Jadon Sancho durant l'été. Il faut dire que Florentino Pérez aurait rapidement décidé de ne pas recruter de joueur lors de ce mercato à cause de la crise du covid-19. ESPN révélait toutefois il y a quelques jours que le Real Madrid pourrait relancer la piste Sancho en 2021 selon l'état de ses finances.

Manchester United! Real Madrid have never been in race for Sancho. Again, you can find my news here. If I have top news, I post here as on Instagram. And there’s nothing about it as for Haaland