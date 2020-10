Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann envoie un message fort à Koeman !

Publié le 15 octobre 2020 à 8h30 par T.M.

Buteur de mercredi face à la Croatie, Antoine Griezmann a retrouvé quelque peu le sourire, lui qui est en difficulté au FC Barcelone. L’occasion pour lui d’adresser un tacle indirect à Ronald Koeman ?

A son arrivée à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman n’avait pas échappé aux questions sur le malaise autour d’Antoine Griezmann, qui sortait d’une première saison compliquée en Catalogne. Le technicien néerlandais avait alors eu un discours optimiste, assurant qu’il souhaitait faire jouer le Français à son vrai poste. Or, depuis le début de la saison, ce n’est pas forcément le cas puisque Griezmann est cantonné à un rôle sur l’aile droite de l’attaque blaugrana. Ne pouvant pas montrer tout son potentiel à ce poste, le champion du monde a montré ce mercredi, lors du match entre l’équipe de France et la Croatie durant lequel il a d’ailleurs marqué, qu’il était bien meilleur dans un rôle plus axial, où il est libre de ses mouvements, pouvant ainsi prendre le jeu en main.

« Le coach sait où me mettre »