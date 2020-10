Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Les Bleus se mobilisent face au Barça pour Griezmann !

Publié le 13 octobre 2020 à 20h30 par A.M.

Alors qu'il n'est pas utilisé dans sa meilleure position au FC Barcelone, Antoine Griezmann en subit les conséquences en équipe de France où son rendement est loin d'être optimal. Mais il peut compter sur le soutien de son sélectionneur et de son capitaine en Bleus.

Depuis son arrivée au FC Barcelone durant l'été 2019, Antoine Griezmann semble en perdition. Et pour cause, compte tenu de la présence de Lionel Messi au Barça, le Champion du monde voit son champ d'action être largement réduit. Et alors qu'Ernesto Valverde et Quique Setién l'avaient utiliser dans le couloir gauche, Antoine Griezmann subit également l'éclosion d'Ansu Fati ce qui pousse Ronald Koeman à placer Antoine Griezmann à un poste d'ailier droit qui ne lui convient pas du tout. Et cette situation se ressent sur ses prestations en équipe de France où son impact sur le jeu est bien moins visible qu'auparavant. Et du côté des Bleus, cela commence à intriguer, bien que le groupe se mobilise pour le joueur.

Deschamps met la pression sur le Barça

Et bien évidemment, le premier à être préoccupé par la situation n'est autre que Didier Deschamps. Déjà très remonté contre le FC Barcelone au début du rassemblement, le sélectionneur de l'équipe de France en a rajouté une couche en conférence de presse ce mardi. « J'ai discuté de sa position avec lui, mais je le fais depuis un moment, je sais où il est le mieux et le plus influent : dans une position axiale. En ce moment, il est en manque de repères, vous savez pourquoi... Il est dans un registre offensif avec un volume important. Il peut être considéré comme un milieu offensif par moments. En 81 sélections, 32 buts, ça parle quand même. Je sais sa qualité et ce qu'il peut donner à l'équipe », lance-t-il devant les médias, pointant donc du doigt la gestion de Ronald Koeman avec Antoine Griezmann.

Lloris défend aussi Griezmann