Barcelone - Malaise : La situation de Griezmann préoccupe encore et toujours...

Publié le 13 octobre 2020 à 16h30 par G.d.S.S.

Recruté par le FC Barcelone à l’été 2019, Antoine Griezmann a toujours autant de mal à se fondre dans le collectif catalan. Et Eric Olhats, son ancien conseiller dont il a longtemps été très proche, analyse la situation de l’attaquant français.

Depuis son arrivée au FC Barcelone pour 120M€ il y a un peu plus d’un an, Antoine Griezmann peine à trouver sa place dans le schéma tactique. Logiquement barré par un Lionel Messi qui a ses habitudes depuis presque 15 ans dans le onze-type du Barça, l’attaquant français doit désormais se réinventer, alors que le collectif était basé autour de lui à l’Atlético de Madrid. Une situation forcément délicate à gérer, comme le constate Eric Olhats, qui a été son conseiller très proche jusqu’à l’été 2017.

« J’espère qu’il a discuté de sa position quand il a signé là-bas »

Interrogé au micro de Téléfoot La Chaine , Olhats a décrypté la situation délicate d’Antoine Griezmann au FC Barcelone : « Il y a une déficience dans le jeu, dans la fluidité. Y a des soucis de confiance. Ce n’est pas Antoine le maitre a bord, qui fait les dernières passes. C’est indéniable (…) Il faut dissocier la saison passée, avec des problèmes éventuels avec les uns et les autres qui s’est caractérisé par une absence totale sur le terrain. Il y a de très bons joueurs et il n’a pas la même place qu’à l’Atlético. La philosophie n’est pas la même et il est dans un rôle où il passe d’étoile, de patron à ouvrier. Mais je le sens capable de rebondir. Il faut lui laisser un peu de temps pour se remettre en jambe (…) C’est un garçon qui a besoin d’espace. Confiné sur un côté c’est difficile. En équipe de France il a touché plus de ballons, y a une confiance à regagner. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur sa saison (…) Quand il a signé là-bas, j’espère qu’ils ont discuté de sa position sur le terrain. C’est la première fois qu’il vit une situation difficile, il faut la surmonter, mais il n’est pas cramé. Je pense que tout va se remettre en ordre. Peut-être qu’avec Koeman aussi c’est compliqué. Quand on entend les déclarations des uns et des autres, en dirait qu’il met plus un pied devant l’autre, mais il a besoin de confiance », a-t-il indiqué.

Griezmann ne va rien lâcher