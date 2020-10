Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Neymar, Mbappé... Le constat accablant de Pierre Ménès sur Griezmann !

Publié le 13 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Après le match nul de l'équipe de France face au Portugal (0-0) dimanche soir, Pierre Ménès n'a pas épargné Antoine Griezmann.

En difficulté au FC Barcelone depuis son arrivée il y a un an, Antoine Griezmann peine à redresser la barre en équipe de France où il a pourtant souvent brillé. Dimanche soir, contre le Portugal (0-0), le natif de Mâcon a été encore très discret et n'arrive plus à organiser le jeu des Bleus. Cela se ressent donc sur le rendement du secteur offensif comme l'explique Pierre Ménès qui utilise Neymar afin d'analyser la prestation d'Antoine Griezmann qui n'a pas réussi à servir Kylian Mbappé dans de bonnes conditions.

«C’est là que tu vois que Griezmann n’est pas Neymar…»