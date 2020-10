Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Busquets se prononce sur la crise au Barça !

Publié le 12 octobre 2020 à 21h30 par La rédaction

Invité en conférence de presse avant le match de Ligue des Nations de l’Espagne contre l’Ukraine ce mardi, Sergio Busquets a évoqué la crise dont est victime le FC Barcelone depuis quelques mois.

Depuis quelques mois, le FC Barcelone est dans une situation relativement précaire. Si la fin de saison de Liga avait déjà plongé le club dans une mauvaise spirale, l’humiliation en Ligue des Champions face au Bayern Munich fut le point d’orgue d’une saison à oublier. Toutefois, l’arrivée de Ronald Koeman n’a, pour le moment, pas entraîné une révolution particulière au sein du FC Barcelone. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas a été contraint de faire face au feuilleton Messi dès son arrivée, et n’a pas pu effectuer les recrutements qu’il désirait. Initialement annoncé parmi les départs potentiels, Sergio Busquets est finalement resté au club. En conférence de presse, l’international espagnol a concédé que le club vivait une période compliquée.

« Si je m’arrêtais pour donner mon avis attentivement, cela pourrait prendre 5 ou 6 heures »