Mercato - Barcelone : Griezmann toujours déterminé à rester ?

Publié le 15 octobre 2020 à 0h00 par La rédaction

Antoine Griezmann, selon les médias espagnols, seraient toujours déterminé à s’imposer au FC Barcelone. Faut-il y croire ? Réponse.

Alors que les interrogations reprennent de plus bel autour de la situation d’Antoine Griezmann à Barcelone, l’attaquant tricolore resterait optimiste et déterminé quant à sa réussite sous le maillot blaugrana . En effet, selon les informations de TV3 , le champion du monde aurait conscience qu’il lui faut apporter beaucoup plus que ce qu’il fait actuellement et n’aurait qu’un seul objectif, celui de s’imposer comme l’un des leaders d’attaque du club, si ce n’est le leader d’attaque.

Pas surprenant

En soit cela n’a rien de surprenant de voir de telles informations, probablement en provenance de proches de l’attaquant tricolore, filtrer dans les médias. Correspondent-elles à la réalité ? Difficile à dire. Ce qui est sûr en tout cas, c’est qu’à cette période de l’année, il est beaucoup trop tôt pour que le clan Griezmann évoque ouvertement l’hypothèse d’un départ ou même que le joueur prenne une décision ferme. De surcroit, la jurisprudence de l’an dernier plaide pour la prudence : des échos en provenance de son entourage annonçaient alors que Griezmann était déterminé à rester alors qu’on a pu voir par la suite que la réalité était en fait beaucoup plus nuancée…