Barcelone - Malaise : Au Barça, Antoine Griezmann y croit encore !

Publié le 14 octobre 2020 à 8h30 par T.M.

En ce début de saison, Antoine Griezmann est à nouveau apparu en difficulté au FC Barcelone. Néanmoins, l’attaquant français serait toujours optimiste concernant ses chances de réussite en Catalogne.

Pour le moment, le choix Antoine Griezmann n’est clairement pas une réussite pour le FC Barcelone. Acheté l’été dernier pour 120M€ à l’Atlético de Madrid, le Français n’a pas réussi à trouver sa place sur le terrain et dans un vestiaire où il n’était pas forcément désiré. Loin de son meilleur niveau depuis son arrivée en Catalogne, le joueur de 29 ans a déçu pour ses premiers pas au Barça et pour cette seconde saison, il était attendu au tournant. Toutefois, pour le moment, malgré l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc de touche, rien ne semble avoir changé pour Antoine Griezmann, qui ne voudrait toutefois pas encore baisser les bras.

Griezmann est déterminé à réussir