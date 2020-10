Foot - Barcelone

Barcelone : Luis Enrique glisse un conseil à Ansu Fati

Publié le 12 octobre 2020 à 23h40 par La rédaction

Sélectionneur de la Roja, Luis Enrique était de passage en conférence de presse ce lundi et a tenu à glisser un conseil à sa pépite Ansu Fati qui pourrait lui servir en sélection ainsi qu’avec le FC Barcelone.