Mercato - PSG : Leonardo a bien réalisé un très joli coup cet été !

Publié le 16 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Leonardo a obtenu le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi, Marco Verratti se réjouit de voir débarquer son compatriote.

Cet été, le Paris Saint-Germain avait différents objectifs sur le marché des transferts, à commencer par le recrutement d'un nouveau latéral droit pour remplacer Thomas Meunier qui a rejoint le Borussia Dortmund libre de tout contrat. Dans cette optique, Leonardo est allé chercher Alessandro Florenzi qui débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma. Et visiblement, Marco Verratti est ravi du recrutement de son compatriote.

Verratti valide l'arrivée de Florenzi