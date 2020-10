Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se livre sur les premiers pas de Cuisance à l’OM !

Publié le 15 octobre 2020 à 13h15 par Th.B.

Arrivé à la toute fin du mercato par le biais d’un prêt en provenance du Bayern Munich, Michaël Cuisance a déjà impressionné son nouvel entraineur à l’OM, André Villas-Boas.

N’ayant pas participé à un grand nombre de matchs avec le Bayern Munich lors de sa première et pour le moment unique saison chez le géant bavarois, Michaêl Cuisance a finalement été prêté à l’OM après son transfert avorté à Leeds United. Grâce à la trêve internationale, le milieu de terrain français a eu la possibilité de bien s’acclimater à son nouveau club ainsi qu’au staff. Sur le terrain, Cuisance semble avoir rapidement trouvé ses marques à l’entraînement et son adaptation à l’OM devrait se passer sans encombre.

« Il se trouve très bien à l'entrainement »