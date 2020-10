Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste de Villas-Boas raconte son été agité !

Publié le 15 octobre 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Annoncé pendant un certain temps dans le viseur de l’OM cet été, Adrien Thomasson a finalement prolongé son contrat avec le RC Strasbourg. Le milieu de terrain alsacien justifie cette décision forte pour son avenir.

Comme Le 10 Sport vous l’avait annoncé dès le mois de mai dernier, l’OM souhaitait recruter Adrien Thomasson cet été, mais avait les mains liées dans ce dossier en raison de ses soucis financiers. Finalement, le milieu de terrain de 26 ans vient d’officialiser sa prolongation de contrat jusqu’en 2024 avec le RC Strasbourg, et cette piste s’envole donc définitivement pour André Villas-Baos à l’OM. Interrogé au micro de Téléfoot , Thomasson est revenu sur ses interrogations pendant l’été.

« On a trouvé un accord rapidement »