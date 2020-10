Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet été, Maxime Lopez aurait dû signer à…

Publié le 15 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Plus désiré à l’OM, Maxime Lopez s’est engagé en prêt à l’US Sassuolo. Mais son destin aurait pu être bien différent.

À l’instar de Boubacar Kamara, Maxime Lopez est un minot marseillais. Cependant, contrairement au défenseur central reconverti milieu de terrain défensif, Lopez n’entrait plus dans les plans d’André Villas-Boas qui a recruté deux joueurs dans ce secteur de jeu cet été en les personnes de Pape Gueye et de Michaël Cuisante lors des dernières heures du mercato. Invité à aller chercher du temps de jeu ailleurs, Maxime Lopez a fini par signer en prêt à l’US Sassuolo pour la totalité de la saison, bien que son contrat expirera en juin prochain avec l’OM. Néanmoins, le milieu de terrain de 22 ans aurait pu se lancer un nouveau challenge en Espagne.

Le FC Séville était tout proche, mais…