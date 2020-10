Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur l’été agité de Maxime Lopez...

Publié le 14 octobre 2020 à 22h15 par A.C.

Parti en prêt à Sassuolo, Maxime Lopez aurait très bien pu quitter l’Olympique de Marseille pour prendre une toute autre direction.

Plusieurs fois annoncés sur le départ ces dernières années, Maxime Lopez a finalement quitté l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato. Il a en effet rejoint Sassuolo en prêt, où il a notamment retrouvé son ami Jérémie Boga, ainsi qu’un entraineur qu’il estime, avec Roberto De Zerbi. « Avec Jérémie on se connaît depuis qu’on a sept ans. Il jouait dans un autre club de Marseille et on jouait contre. Mais il m’a dit que du bien d’ici. Il m’a dit qu’il y avait une très belle équipe avec de très bons joueurs, ce qui est vrai. Il a facilité mon choix de venir ici » a expliqué Lopez. « Ma venue à Sassuolo, est liée à l’intérêt du coach, mister De Zerbi. J’ai parlé avec lui au téléphone et au bout de cinq minutes j’avais envie de venir ici, honnêtement ». D’après les informations de RMC Sport , une option d’achat aurait été insérée dans le contrat de Lopez, qui pourrait apporter plus de 10M€ à l’OM.

