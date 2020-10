Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un deal inattendu au programme pour 2021 ?

Publié le 14 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il a quitté l’OM pour Sassuolo en toute fin de mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Maxime Lopez pourrait finalement rebondir en Espagne l’année prochaine.

« Si je peux faire des remerciements, ce serait tous les éducateurs que j’ai eu jusqu’au monde professionnel et après Rudi Garcia qui m’a lancé dans le monde pro. Ensuite, le coach Villas-Boas avec qui on a eu de bonnes relations », déclarait Maxime Lopez samedi dernier lors de sa conférence de presse de présentation à Sassuolo, rendant donc un dernier hommage à l’OM. Le milieu de terrain de 22 ans, natif de la cité phocéenne, donc quitté son club et sa ville de toujours pour un nouveau challenge. Toutefois, alors qu’il est prêté par l’OM avec option d’achat à Sassuolo, Lopez pourrait prendre une autre direction dans un an…

Le FC Séville ne lâche pas Lopez

Comme l’a révélé Estadio Deportivo ces dernières heures, le FC Séville aurait toujours Maxime Lopez dans le collimateur et n’abandonnerait pas l’espoir de recruter l’international espoirs français. En effet, à la fin de son prêt et si Sassuolodécide de ne pas lever l’option d’achat dont il dispose auprès de l’OM, le club andalou pourrait se lancer à la poursuite de Maxime Lopez.