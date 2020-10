Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Jesé a tenté une manœuvre désespérée…

Publié le 15 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des plus gros flops de l’ère QSI au PSG, Jesé a encore une fois été poussé vers la sortie cet été. Et ses agents ont même tenté de le refourguer à un club étranger à la dernière minute…

Prêté ces dernières années à Las Palmas, Stoke City, Betis Séville puis au Sporting Lisbonne, Jesé (27 ans) appartient malgré tout toujours au PSG, où son contrat court jusqu’en juin 2021. L’attaquant espagnol, qui n’a jamais vraiment eu sa place en équipe première depuis son arrivée à l’été 2016 en provenance du Real Madrid pour 25M€, a d’ailleurs été poussé vers la sortie par le PSG cet été, qui n’a pas trouvé preneur sur le marché. Pourtant, le clan Jesé semble avoir tout tenté…

« Un agent nous l’a proposé… »