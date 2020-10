Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un appel du pied pour 2021 !

Publié le 15 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Rapatrié cet été par le PSG pour occuper le rôle de troisième gardien, Alexandre Letellier n’a signé qu’un contrat d’un an. Mais il espère pouvoir poursuivre l’aventure au-delà de cette échéance…

Avec les départs en prêt de Marcin Bulka (Cartagena) et Garissone Innocent (SM Caen) actés cet été, le PSG devait trouver une solution pour le poste de troisième gardien derrière Keylor Navas et Sergio Rico. Finalement, le club de la capitale a acté bouclé le retour d’Alexandre Letellier (29 ans), arrivé libre, et qui présente également l’avantage pour les listes UEFA d’avoir été formé au PSG. Et même s’il signé un simple contrat d’un an au Parc des Princes, Letellier vise plus loin…

« Il y aura une discussion en fin de saison »