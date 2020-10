Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas pousse un gros salaire vers la sortie !

Publié le 15 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours autant indésirable malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Kostas Mitroglou pourrait finalement être cédé dans les prochains jours. Explications.

Dès le mois d’août dernier, André Villas-Boas s’était montré très clair quant au sort réservé à Kostas Mitroglou cette saison à l’OM : « Je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. Il a contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui », avait indiqué l’entraîneur portugais, alors que le contrat de Mitroglou court jusqu’en juin prochain. Finalement, pendant la période de mercato estival, l’OM n’a pas réussi à se débarrasser se son flop, qui perçoit un imposant salaire de 330 000€ par mois. Mais ce dossier ne serait pas encore totalement bouclé…

L’OM peut encore lâcher Mitroglou

Comme l’a révélé La Provence mercredi, l’OM voudrait profiter des derniers marchés étrangers encore ouverts pour tenter de refourguer Kostas Mitroglou et ainsi récupérer un peu de liquidités plutôt que de le voir partir libre dans quelques mois : la Russie (jusqu'à samedi), la Croatie (jusqu'au 19 octobre), l’Inde (20 octobre), le Portugal, le Qatar (25 octobre) ou encore l’Arabie saoudite (6 novembre) sont notamment concernés. Affaire à suivre.