Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur qui devrait bientôt rapporter gros à Longoria…

Publié le 14 octobre 2020 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir déjà été annoncé sur le départ cet été, Duje Caleta-Car est promis à un bel avenir dans les années à venir. Et l’OM peut donc déjà espérer récupérer un joli pactole avec son défenseur central croate…

Au début de l’été, l’OM était promis à un exode de masse en raison de sa situation financière actuelle, et plusieurs cadres de l’effectif d’André Villas-Boas disposant d’une très belle cote sur le marché étranger semblaient sur le départ. C’est notamment le cas de Boubacar Kamara, Morgan Sanson ou encore Duje Caleta-Car, le défenseur central croate de l’OM, qui a réussi à s’imposer comme un titulaire en puissance ces derniers mois après une première saison compliquée au sein du club phocéen. Mais finalement, Caleta-Car n’a pas bougé….

Caleta-Car était déterminé à s’imposer à l’OM

Tout au long du mercato estival, et même en janvier dernier, le défenseur central croate était annoncé comme étant l’un des candidats les plus crédibles au départ avec notamment une très belle cote sur le marché anglais. Toutefois, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité il y a plusieurs mois, il n’était pas question de quitter l’OM pour Caleta-Car, déterminé à prouver sa valeur alors que le club phocéen avait déboursé pas moins de 19M€ pour le recruter à l’été 2018. Désormais, l’ancien joueur de Salzbourg a réussi son pari en s’imposant comme un titulaire indiscutable de l’OM, et Pablo Longoria pourrait profiter de sa belle montée en puissance et de la durée de son contrat (juin 2023) pour en tirer un bon prix dans les mois à venir.

Un avenir déjà assuré en Premier League ?