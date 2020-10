Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ultime tentative pour boucler le départ de Mitroglou ?

Publié le 14 octobre 2020 à 11h45 par B.C.

Si le mercato estival a fermé ses portes dans la majorité des pays, certains championnats peuvent encore se renforcer. Et au sein de l'OM, on espère en profiter pour se débarrasser de Kostas Mitroglou.

Poussé vers la sortie par André Villas-Boas, Kostas Mitroglou est toujours à l'OM. L'entraîneur phocéen s'était pourtant montré clair à l'égard de l'attaquant grec à la fin du mois d'août. « Je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. Il a contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui », expliquait AVB en conférence de presse. Moins de deux mois plus tard, la situation ne s'est pas arrangée et le joueur de 32 ans, sous contrat jusqu'à la fin de la saison, s'entraîne pendant ce temps avec l'équipe première, mais pas de quoi envisager un retournement de situation pour lui puisque André Villas-Boas n'envisage pas de réintégrer Mitroglou dans son groupe. Et au sein du club, on espère encore un départ de l'attaquant.

L'OM espère encore un départ de Mitroglou