Mercato - OM : Villas-Boas fait une grande annonce sur l’arrivée d’un joker !

Publié le 15 octobre 2020 à 12h15 par G.d.S.S.

Avec la vente de Bouna Sarr cet été, l’OM ne compte plus qu’un seul latéral droit de métier dans ses rangs. Mais André Villas-Boas explique toutefois qu’il préfère attendre le prochain mercato de janvier avant de recruter à ce poste.

Après avoir finalement échoué dans sa volonté de recruter Joakim Maehle (23 ans, Genk) dans les dernières heures du mercato estival pour pallier la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich, l’OM s’était mis en tête ces derniers jours d’attirer un renfort français au poste de latéral droit sous la forme d’un joker. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité, les options Fabien Centonze (Metz) et Kenny Lala (RC Strasbourg) ont été étudiées à cet effet, mais l’OM a finalement pris une décision retentissante à ce sujet.

« C’est mieux d’attendre janvier »