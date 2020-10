Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ricardo Carvalho en rajoute une couche pour Kostas Mitroglou !

Publié le 16 octobre 2020 à 17h15 par T.M.

Présent dans le groupe de l’OM, Kostas Mitroglou n’entre toutefois pas dans les plans d’André Villas-Boas. En attendant un possible départ, il faut tout de même avec le Grec et Ricardo Carvalho, entraîneur adjoint, a fait le point.

Durant le mercato, l’OM espérait pouvoir se débarrasser de Kostas Mitroglou. Si cela ne s’est pas fait, les Phocéens ne perdraient toutefois pas espoir, visant notamment les marchés qui sont encore ouverts. Mais pour le moment, le Grec est toujours sur la Canebière. Alors qu’il prend part aux entraînements avec le groupe phocéen, Mitroglou n’entre toutefois pas dans les plans d’André Villas-Boas, qui lui a bien fait comprendre. Ce jeudi, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM en a d’ailleurs rajouté une couche, lâchant : « Comme Sertic l'année dernière, on ne compte pas sur lui. Je ne pense pas qu'il aura sa chance, j'étais cohérent avec ça la saison dernière. C'est une chose que je n'aime pas faire ? J'ai choisi cet effectif pour ma saison. Il ne fait pas partie de mes choix. Tout le monde a le droit de revenir mais là, je ne pense pas que ce sera le cas ».

« Il sait qu’André ne compte pas sur lui »