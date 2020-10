Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valentin Rongier revient sur son intégration !

Publié le 16 octobre 2020 à 20h45 par La rédaction

Un an après son arrivée au club, Valentin Rongier est revenu sur son transfert à l’OM et son adaptation au sein du vestiaire olympien.

Un an après son transfert en provenance du FC Nantes contre 13M€, Valentin Rongier s’est imposé comme l’un des éléments clés de l’effectif de l’OM, et a su se faire une place de choix dans le onze de départ d’André Villas-Boas. L'ancien Nantais a pourtant été contraint de s'acclimater rapidement à son nouvel environnement, alors que l'OM l'a recruté en tant que joker, au-delà de la période du marché des transferts. N'ayant ainsi pas pu bénéficier de la présaison pour s'intégrer au sein du vestiaire Olympien, Valentin Rongier a toutefois su faire son trou pour s'imposer dans l'entrejeu marseillais.

« Quand on arrive dans un vestiaire comme celui de l'OM, on doit s'adapter »