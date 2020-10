Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Henrique fait déjà forte impression à l’OM !

Publié le 16 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Arrivé en provenance de Botafogo, Luis Henrique fait toujours ses premiers pas du côté de l’OM. Mais pour le moment, cela semble bien se passer pour le Brésilien.

Après les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, André Villas-Boas attendait encore l’arrivée d’un renfort offensif à l’OM. Si le Portugais espérait recruter un vrai 9, c’est finalement Luis Henrique, qui est plus un joueur de couloir, qui a posé ses valises sur la Canebière. Annoncé comme une pépite en devenir avec ses performances à Botafogo, le Brésilien de 18 ans est très attendu. C’est désormais sur le terrain que Luis Henrique va devoir faire ses preuves. Et s’il n’a pas encore joué en match officiel, sur ce qui montre à l’entraînement, cela semble plaire…

« Il démontre de très bonnes choses »