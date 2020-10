Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue est déjà programmée pour cet hiver !

Publié le 16 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM n’a pas réussi à recruter le latéral droit tant attendu en fin de mercato estival, ce dossier est remis à l’hiver prochain comme l’a clairement indiqué André Villas-Boas.

Bouna Sarr ayant finalement été vendu au Bayern Munich (10M€) dans les dernières heures du mercato estival, l’OM avait dans un premier temps tenté de recruter le latéral danois de Genk, Joakim Maehle, avant la fermeture du marché. En vain. Ensuite, la possibilité d’attirer un nouveau défenseur sous la forme d’un joker a été évoquée pour la formation d’André Villas-Boas, mais finalement, cette option n’a pas été creusée. Et l’OM cherchera finalement à pallier ce manque lors du prochain mercato…

« On attendra janvier »