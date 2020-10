Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanson prend position pour l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 16 octobre 2020 à 14h45 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, André Villas-Boas pourrait vivre sa dernière saison avec l'OM. Après Jacques-Henri Eyraud, Morgan Sanson a également fait part de son souhait de voir André Villas-Boas prolonger.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, André Villas-Boas pourrait quitter l'OM à la fin de la saison. Toutefois, Jacques-Henri Eyraud ne veut absolument pas voir ce scénario se produire. « J’ai beaucoup d’admiration pour le travail que fait André. J’aimerais beaucoup continuer avec Villas-Boas, mais ces discussions ne se font pas par médias interposés. (...) Oui, j’ai envie de le garder, qu’il poursuive avec nous. On prévoit toutes les options possibles » , a confié le président de l'OM à RMC Sport . Une sortie à laquelle André Villas-Boas n'a pas manqué de répondre. « Ce qu'a dit Jacques-Henri Eyraud est très sympa. J'ai également parlé avec Frank McCourt, mais ce n'est pas le moment. On a de très bons joueurs en fin de contrat et la priorité, ce sont eux. Il faut trouver la solution et j'attends de voir ce qu'il se passera. Si on me propose ? Bien sûr que je pourrais avoir envie de rester, mais j'ai des projets pour ma carrière. On va voir, mais je remercie le président pour ses paroles. Je suis très bien à Marseille » , a précisé le technicien de l'OM à Top of the Foot .

«Le coach est grand, je pense qu'il est bien ici»