Mercato - OM : C’est loin d’être gagné pour l’avenir de Villas-Boas…

Publié le 16 octobre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin prochain, André Villas-Boas a reçu un énorme appel du pied de la part de Jacques-Henri Eyraud jeudi soir. Mais l’entraîneur, une fois de plus, a laissé planer un énorme doute sur son avenir, et ce dossier semble loin d’être réglé.

Passé proche d’un départ de l’OM cet été avec le renvoi d’Andoni Zubizarreta dont il était très proche, André Villas-Boas a finalement décidé de continuer l’aventure au sein du projet McCourt. Mais son avenir à moyen terme est-il assuré pour autant ? L’ancien entraîneur du FC Porto et de Chelsea sera en fin de contrat en juin 2021 avec l’OM, et alors qu’il a remis le club phocéen de les bon rails ces derniers mois, sa direction cherche logiquement à le prolonger au plus vite. Toutefois, l’avenir d’André Villas-Boas devrait continuer à faire beaucoup d’encre cette saison…

Eyraud prend clairement position

Interrogé au micro de RMC Sport dans l’émission Top of the Foot, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, a affiché son envie de prolonger au plus vite le contrat d’André Villas-Boas : « Je suis un fervent partisan de la stabilité. On a eu 2 coachs en 4 ans, sur les 20 années précédentes c’était un coach tous les 9 mois. On ne peut pas atteindre le haut-niveau dans une instabilité chronique. J’ai beaucoup d’admiration pour le travail que fait André. Il voudrait un jour diriger son club de cœur (le FC Porto, NDLR) et cela s’est vu dans le mercato qu’il a réalisé. Il y a une collaboration fructueuse avec Pablo, j’aimerais beaucoup continuer avec Villas-Boas, mais ces discussions ne se font pas par médias interposés. (...) Oui, j’ai envie de le garder, qu’il poursuive avec nous. On prévoit toutes les options possibles », a indiqué Eyraud. Le message est clair donc, et pourtant, Villas-Boas ne semble pas vraiment concerné…

« J’ai des projets pour ma carrière »