Mercato - Barcelone : Au Barça, Memphis Depay pourrait faire deux victimes !

Publié le 16 octobre 2020 à 11h00 par T.M.

Disposant déjà d’un accord pour l’arrivée de Memphis Depay en janvier, le FC Barcelone devrait désormais faire de la place pour accueillir le Néerlandais. Et en Catalogne, les candidats au départ seraient déjà identifiées.

C’est sur un goût de déception que le mercato du FC Barcelone s’est terminé. En effet, après avoir accueilli Sergino Dest, Ronald Koeman attendait également les arrivées de Memphis Depay et d’Eric Garcia. Toutefois, le Néerlandais est resté à l’OL et l’Espagnol à Manchester City. Faute d’argent, le club catalan n’a pu réaliser ces opérations. Toutefois, ces joueurs pourraient finalement débarquer au Camp Nou d’ici quelques mois. Cela vaudrait en tout cas pour Depay. En effet, ce vendredi, Sport annonce qu’un accord aurait déjà été trouvé pour une arrivée lors du mercato hivernal. Néanmoins, le Barça aurait encore une condition à remplir : faire partir certains joueurs pour libérer de la place dans sa masse salariale.

Dembélé et Braithwaite en danger !