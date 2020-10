Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel lâche ses vérités sur le dossier Saliba !

Publié le 16 octobre 2020 à 10h30 par La rédaction

Cela avait été l’un des feuilleton de dernière minute à l’ASSE. Après son retour de prêt à Arsenal, William Saliba voulait revenir à l’ASSE. Les dirigeants Verts avaient également ce souhait, mais n’ont pas peu s’aligner.

William Saliba ne reviendra finalement pas à l’ASSE. Après la vente de Wesley Fofana vers Leicester, l’ASSE avait tenté de rapatrier William Saliba d’Arsenal dans les ultimes secondes de la fenêtre des transferts. Une tentative de prêt qui a finalement échoué pour le plus grand regret des supporters Verts. Son entraîneur à Arsenal, Mikel Arteta, lui chercherait maintenant une nouvelle porte de sortie. Pour compenser, l’ASSE a finalement obtenu le prêt de Panagiotis Retsos du Bayer Leverkusen, mais Claude Puel reste affecté par le non-retour de William Saliba dans le Chaudron , d’autant que le jeune international Français avait fait de Saint-Étienne sa priorité.

« Il fallait que ça reste cohérent par rapport à nos finances »