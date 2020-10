Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel persiste et signe pour Stéphane Ruffier !

Publié le 16 octobre 2020 à 9h00 par La rédaction

Même si Stéphane Ruffier est toujours un joueur de l’ASSE après avoir refusé de partir cet été, son entraîneur, Claude Puel, ne compte plus du tout sur son gardien et l’a encore fait savoir.

L’amour entre Stéphane Ruffier et Claude Puel semble bien consumé depuis longtemps. Alors que le portier de l’ASSE n’a plus évolué sous les ordres de Claude Puel depuis leur clash avant le confinement, le portier de 34 ans ne semble plus avoir d’avenir à Saint-Étienne. Claude Puel a choisi de faire confiance à Jessy Moulin en tant que numéro un dans les buts Verts, cette saison. Même si l’international Français n’a pas été vendu lors du mercato, Claude Puel serait prêt à tout pour se débarrasser de Stéphane Ruffier. L’entraîneur Stéphanois a réaffirmé sa volonté de ne plus voir Stéphane Ruffier dans son groupe.

« Je ne rappellerai pas Ruffier »