Mercato - PSG : Tiémoué Bakayoko lâche une révélation sur son été agité !

Publié le 16 octobre 2020 à 7h15 par La rédaction

Objectif de Leonardo sur ce mercato, Tiémoué Bakayoko a finalement été prêté au Napoli. Et Gennaro Gattuso, son nouvel entraîneur, n'y est pas étranger.

L'avenir de Tiémoué Bakayoko ne devait pas s'écrire à Chelsea. Après des prêts au Milan et à Monaco, le milieu de 26 ans était à la recherche d'une nouvelle aventure cet été. L'international français avait deux préférences : le PSG et le Milan. Mais la piste rossonera a vité été abandonnée quand le club a recruté Sandro Tonali. A Paris, Leonardo poussait pour l'arrivée de Bakayoko. Mais le Français attendait un appel de Thomas Tuchel pour connaître sa place dans le projet parisien.

« Gattuso m'a convaincu de venir ici »