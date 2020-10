Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avec Messi, Koeman a bien joué son coup…

Publié le 16 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Le FC Barcelone a confié les rênes de l’effectif blaugrana à Ronald Koeman pour relancer la locomotive catalane en août dernier. Et le technicien néerlandais se serait mis le vestiaire dans la poche, à commencer par Lionel Messi.

Après la débâcle à Lisbonne face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions, le FC Barcelone a opéré plusieurs changements en interne : le plus marquant étant le limogeage de Quique Setién remplacé par Ronald Koeman nommé entraîneur du Barça le 19 août dernier. Dès son arrivée au sein du club catalan, Koeman a mis en place ses idées et a communiqué sa philosophie de jeu. Un discours n’aurait pas laissé insensible un certain Lionel Messi.

Koeman aurait charmé Messi