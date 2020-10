Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une date serait fixée pour l’arrivée de Memphis Depay !

Publié le 16 octobre 2020 à 9h30 par T.M.

N’ayant pas pu rejoindre le FC Barcelone durant le dernier mercato, Memphis Depay est resté à l’OL. Néanmoins, ce transfert vers la Catalogne pourrait n’être que partie remise finalement.

Avec le départ de Luis Suarez pour l’Atlético de Madrid, un attaquant était recherché à Barcelone. Lautaro Martinez étant trop cher, Ronald Koeman avait fait de Memphis Depay sa priorité. Toutefois, faute d’argent, le Barça n’ayant pas réussi à se séparer d’Ousmane Dembélé, le Néerlandais est resté à l’OL. Toutefois, le train blaugrana pourrait rapidement repasser pour le Lyonnais. En effet, Depay assurait notamment récemment à propos d’un futur transfert en Catalogne : « Je pense que si je continue de faire mon travail, l’intérêt sera toujours là dans un futur proche ».

Rendez-vous en janvier !