Mercato - PSG : A Barcelone, on serait passé à l’attaque pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 octobre 2020 à 8h15 par T.M.

Si ce n’est plus un secret que le Real Madrid rêve d’attirer Kylian Mbappé, Florentino Pérez devrait toutefois se méfier de la concurrence du FC Barcelone pour le crack du PSG.

Bien que le mercato ait dernièrement refermé ses portes, le cas de Kylian Mbappé continue toujours d’animer cette rubrique. En effet, l’avenir du joueur du PSG est au centre des toutes les attentions, étant notamment envoyé sans cesse du côté du Real Madrid. Cet été, la Casa Blanca aurait dû lancer son offensive pour le Français, mais avec le contexte actuel, l’assaut a été reporté à 2021. Chez les Merengue, on attend donc patiemment son heure pour lancer les négociations avec le PSG. Toutefois, la bataille devrait faire rage pour Mbappé. Alors que la Juventus et Liverpool ont déjà été annoncés parmi les prétendants, voilà que le FC Barcelone aurait également décidé de passer à l’action.

Victor Font à la manoeuvre !