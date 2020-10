Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar vers un changement de stratégie pour Mbappe ?

Publié le 16 octobre 2020 à 1h45 par La rédaction

Plus les semaines passent, plus les éléments conduisent le PSG à envisager une nouvelle stratégie autour de Kylian Mbappe. Analyse.

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com analyse la stratégie du PSG pour l’avenir, toujours axée sur une prolongation du duo Neymar-Mbappe. Seulement plus le temps passe, plus cette stratégie se heurte à une réalité de plus en plus évidente : Kylian Mbappe ne prolongera pas à Paris car il veut signer au Real Madrid.

Mbappe peut-il encore changer d’avis ?