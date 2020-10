Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juve vers une opération à 400M€ pour Mbappe ? La réponse !

Publié le 14 octobre 2020 à 22h45 par La rédaction

En Italie, certains médias annoncent que la Juve programme une opération XXL sur Kylian Mbappe. Que faut-il en penser ? Analyse.

Dans son édition de mercredi, le quotidien sportif italien Tuttosport évoque le projet XXL que serait en train de préparer la Juventus Turin autour du transfert de Kylian Mbappe. Selon le média transalpin, la Juve plancherait sur ma mise en place d’une enveloppe de 400 millions d’euros pour l’opération, soit la somme estimée nécessaire en interne pour boucler le deal entre son salaire et son transfert. La Juventus Turin peut-elle devenir un candidat sérieux dans le deal Mbappe ?

Si Cristiano Ronaldo ne part pas…