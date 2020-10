Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Christian Eriksen sur sa situation !

Publié le 16 octobre 2020 à 0h45 par La rédaction

Vainqueur en Angleterre avec le Danemark, Christian Eriksen profite des rassemblements internationaux pour se refaire une santé. A l'opposé de sa situation à l'Inter.

Jamais en odeur de sainteté depuis son arrivée à l'Inter, Christian Eriksen serait de plus en proche d'un départ. Alors qu'il n'entrerait pas dans les plans d'Antonio Conte, l'international danois serait poussé vers le départ. Mais aucune offre ne serait arrivée à l'Inter cet été. Hormis des prêts. Le milieu de 28 ans aurait été proposé au PSG. Un échange aurait aussi été envisagé avec le Bayern contre Jérôme Boateng. Si le départ d'Eriksen n'a pas pu se conclure cet été, nul doute que les manœuvres de l'Inter reprendront lors du prochain mercato.

« Avec ma sélection, je joue et je suis heureux »