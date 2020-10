Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'étonnante sortie de Tuchel sur... le recrutement de Leonardo !

Publié le 15 octobre 2020 à 20h30 par A.M.

Invité à commenter le recrutement estival du PSG, Thomas Tuchel assure ne pas encore réellement savoir ce que cela va donner sur le terrain, bien qu'il se réjouisse déjà de l'arrivée de Rafinha.

Thomas Tuchel a eu ce qu'il voulait, à savoir des recrues. En effet, à moins d'une semaine de la fermeture du mercato, l'entraîneur du PSG n'avais pas caché son inquiétude face au peu de joueurs recrutés par Leonardo. Une sortie qui n'avait d'ailleurs pas plu du tout au directeur sportif italo-brésilien qui s'était empressé de reprendre de volée son entraîneur. Finalement, dans les dernières heures du mercato, trois joueurs sont arrivés. En plus d'Alexandre Letellier et d'Alessandro Florenzi, le PSG a obtenu les prêts de Danilo Pereira et Moise Kean, mais également le recrutement de Rafinha. De quoi soulager Thomas Tuchel ? Pas totalement encore...

«Je ne veux pas trop en parler avant»