Mercato - PSG : Thomas Tuchel fait une première annonce pour Moise Kean !

Publié le 15 octobre 2020 à 17h45 par A.M.

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Moise Kean pourrait bien faire ces grands débuts vendredi avec le PSG à l'occasion du déplacement à Nîmes.

Longtemps en attente de renforts, Thomas Tuchel a finalement vu débarquer trois nouveaux joueurs dans les dernières heures du mercato : Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha. Et alors que le milieu de terrain portugais ne devrait pas être disponible pour la rencontre contre Nîmes vendredi soir, car il est cas contact de Cristiano Ronaldo, contrôlé positif au Covid-19, les deux autres recrues devraient quant à elles être bel et bien disponibles. C'est notamment le cas de Moise Kean, prêté par Everton et qui a découvert le Camp des Loges ce jeudi, après avoir disputé les matches internationaux avec la sélection italienne.

Tuchel annonce les grands débuts de Kean