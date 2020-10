Foot - PSG

PSG - Clash : Tuchel se lâche sur sa guerre avec Leonardo !

Publié le 15 octobre 2020 à 15h30 par T.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la rencontre face à Nîmes, Thomas Tuchel n’a pas échappé aux questions sur les dernières tensions entre lui et Leonardo. Alors que cela avait chauffé entre les deux hommes forts du PSG, l’Allemand a mis les choses au point.

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes le 5 octobre dernier, Thomas Tuchel a finalement vu Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha rejoindre son effectif dans les dernières heures de ce mercato. De quoi certainement donner le sourire à l’entraîneur du PSG, qui n’avait caché son besoin de renfort quelques jours auparavant. En effet, avant la rencontre face à Angers, l’Allemand avait publiquement pointé du doigt la gestion de Leonardo, regrettant les nombreux départs de joueurs libres et le manque de renforts. Une sortie qui n’est clairement pas passée inaperçue et peu de temps après, la directeur sportif du PSG n’avait pas hésité à répondre à Thomas Tuchel pour le remettre à sa place. « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football », avait-t-il alors répondu devant les médias, ajoutant un peu plus d’huile sur le feu. Entre le Brésilien et l’Allemand, les tensions ont donc éclaté au grand jour et cela a fait énormément réagir. Depuis ce clash, quelques jours sont passés et le mercato s’est terminé avec ces nombreuses arrivées de dernière minutes. De quoi apaiser les tensions en interne ?

« On n'a pas eu de contact depuis après Leonardo »