Mercato - PSG : Les tensions entre Leonardo et Tuchel pourraient repartir de plus belle…

Publié le 15 octobre 2020 à 12h30 par T.M.

Il y a quelques jours, cela avait chauffé entre Leonardo et Thomas Tuchel concernant le mercato du PSG. Alors que le Brésilien a offert de nombreux renforts à l’entraîneur parisien, ce conflit pourrait ne pas encore être terminer. Explications.

Jusqu’à présent, les relations étaient plutôt cordiales entre Leonardo et Thomas Tuchel. Néanmoins, les deux hommes n’étaient pas forcément sur la même longueur d’onde, notamment en ce qui concerne le mercato. En effet, quand l’un souhaitait quelque chose, l’autre avait d’autres plans. Un conflit qui a d’ailleurs éclaté au grand jour dernièrement. En conférence de presse, l’entraîneur du PSG n’avait pas hésité à pointer du doigt la gestion du mercato parisien. « On perd trop de joueurs sans indemnité. Ça a commencé avec Rabiot, un grand joueur qui est parti libre, ça a continué cette saison et ça peut continuer l'été prochain avec Draxler, Di Maria, Bernat. C'est trop et c'est le pire pour chaque club de ne pas avoir d'argent pour réinvestir. C'est trop pour un club comme le PSG. Peut-on revenir en finale de la Ligue des champions avec cet effectif ? C'est du sport, tout est possible. On sait bien que pour faire la même chose, il faut aussi avoir de la chance, sans blessure. Si on reste avec ce groupe, on ne peut pas demander la même chose », avait ainsi fait savoir Tuchel, interpellant directement Leonardo pour réclamer de nouveaux joueurs. Alors que le directeur sportif du PSG n’a clairement pas apprécié cette sortie, remettant à sa place l’entraîneur parisien, il lui a tout de même offert plusieurs renforts. Après Alessandro Florenzi dans le couloir droit, ce sont Rafinha et Danilo Pereira qui ont renforcé le milieu de terrain, tandis que Moise Kean vient lui apporter une nouvelle solution en attaque.

Le problème de la défense centrale !

Durant le mercato, le PSG avait plusieurs chantiers à régler. Si celui de l’arrière droit, du milieu de terrain et de l’attaquant ont été réglés, ce n’est pas le cas pour le défenseur central. En effet, dans la capitale, un nouveau joueur était attendu pour venir pallier le départ de Thiago Silva, parti libre du côté de Chelsea. Alors que plusieurs noms ont été évoqués à l’instar de Kalidou Koulibaly ou encore Milan Skriniar, aucun joueur n’a rejoint l’effectif parisien. C’est donc avec la charnière Presnel Kimpembe-Marquinhos que Thomas Tuchel a démarré la saison. Mais pour l’entraîneur du PSG, les maux de tête pourraient débuter alors que les matchs vont s’enchainer, avec le début de la Ligue des Champions le 20 octobre prochain et le match contre Manchester United. En effet, convoqué avec le Brésil lors de cette trêve internationale, Marquinhos s’est blessé lors de la rencontre face au Pérou. Alors que le verdict n’est pas encore tombé pour l’international auriverde, il pourrait tout de même manquer quelques rencontres. Il va donc falloir pallier cette absence et en l’absence d’un nouveau défenseur central, Tuchel devra choisir entre Thilo Kehrer, qui a davantage été utilisé au poste d’arrière droit ces derniers mois, et Abdou Diallo, qui est plus à l’aise à gauche. De quoi certainement contrarier l’entraîneur du PSG, qui avait notamment fait le forcing pour attirer Antonio Rüdiger en fin de mercato avant que Leonardo n’en décide autrement.