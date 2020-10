Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les exigences d’Aulas ont mis à mal les plans de Leonardo !

Publié le 15 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Durant le dernier mercato, Leonardo aurait bien aimé aller piocher du côté de l’OL pour renforcer le PSG. Toutefois, Jean-Michel Aulas a quelque peu contrarié le directeur sportif parisien.

Après les arrivées d’Alessandro Florenzi et d’Alexandre Letellier, Leonardo s’est activé dans les dernières heures du mercato pour renforcer le PSG. Ainsi, ce sont Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha qui sont venus garnir l’effectif de Thomas Tuchel. Mais avant de se tourner vers ces joueurs, le directeur sportif parisien a étudié d’autres pistes. Il y aurait notamment eu quelques objectifs du côté de l’OL. Alors que certains aimeraient voir le PSG recruter les talents de Ligue 1 comme le Bayern Munich peut le faire en Allemagne, Leonardo n’a finalement pas réussi. Et Jean-Michel Aulas ne serait pas étranger à cela.

Leonardo et Aulas n’ont pas su se mettre d’accord !