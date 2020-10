Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros coup de gueule contre Choupo-Moting !

Publié le 15 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Présenté au Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting a révélé avoir refusé l’offre du PSG. Des propos pas vraiment appréciés par Mohamed Bouhafsi.

Héros du dernier Final 8 de la Ligue des Champions avec le PSG, Eric Maxim Choupo-Moting n’a toutefois pas continuer l’aventure avec le club de la capitale. En effet, en fin de contrat, le Camerounais a finalement refusé l’offre de Leonardo pour s’engager avec le Bayern Munich. Présenté à la presse allemande dernièrement, Choupo-Moting a d’ailleurs lâché : « À la fin de mon contrat, Paris voulait me garder. Mais j’ai refusé. Et je suis très heureux d’être ici aujourd’hui ». Revenant sur ces propos du néo-Bavarois, Mohamed Bouhafsi n’a toutefois pas été tendre avec l’attaquant de 31 ans, regrettant cette sortie.

« C’est ridicule »