Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Choupo-Moting livre les dessous de son choix !

Publié le 13 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Non prolongé par le PSG, Eric Maxim Choupo-Moting a filé du côté du Bayern Munich. Un choix sur lequel est revenu l’attaquant camerounais.

Du côté de Lisbonne, Eric Maxim Choupo-Moting a été le héros du PSG en marquant le but qui a permis au club de la capitale de s’imposer contre l’Atalanta et rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions. De quoi renforcer un peu plus sa popularité dans la capitale. Toutefois, cette belle histoire a pris fin lors du dernier mercato. En effet, le Camerounais était en fin de contrat, et s’il avait prolongé pour disputer la fin de la campagne européenne, un accord n’a pas pu être trouvé pour un contrat à plus longue durée. Choupo-Moting s’est ainsi retrouvé libre quelques jours avant de s’engager au Bayern Munich, alors que d’autres options s’offraient également à lui.

« Il y a eu d’autres demandes et d’autres clubs intéressés »