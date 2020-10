Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a de gros regrets pour le mercato…

Publié le 15 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que le mercato a fermé ses portes le 5 octobre dernier, du côté du FC Barcelone, on aurait quelques regrets concernant le bilan du recrutement et des départs.

Compte tenu du contexte actuel, le mercato a été compliqué pour tous les clubs européens, qui n’avaient pas énormément de moyens. Le FC Barcelone a d’ailleurs fait les frais de cette situation, étant bloqué dans son recrutement. Si Miralem Pjanic et Sergino Dest ont été achetés par les Blaugrana cet été, Ronald Koeman attendait d’autres renforts, notamment Eric Garcia et Memphis Depay. Ni l’un ni l’autre n’a finalement rejoint le Camp Nou, notamment car le Barça n’a pas réussi à se débarrasser de certains joueurs. Des échecs qui resteraient en travers de la gorge de la direction.

Umtiti, Garcia… Les déceptions !