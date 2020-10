Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a surpris tout le monde avec cette arrivée !

Publié le 15 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

De retour au PSG cet été contre toute attente afin d'occuper le rôle de troisième gardien, Alexandre Letellier reconnaît qu'il ne s'y attendait pas du tout.

Cet été, Leonardo a manié l'art de la discrétion. En effet, toutes les recrues arrivées n'avaient pas fuité auparavant dans la presse. Ce fût notamment le cas d'Alexandre Letellier qui a débarqué libre suite à la fin de son aventure à Orléans. Formé au PSG, le gardien fait donc son retour au sein du club de la capitale afin d'occuper le rôle de troisième portier. Et alors que cette arrivée a pris tout le monde de court, Alexandre Letellier avoue que lui aussi ne s'y attendait pas.

Même Letellier était surpris !