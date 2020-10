Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un été brûlant... avec le Real Madrid !

Publié le 15 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que les relations entre le PSG et le Real Madrid sont très bonnes, plusieurs transactions pourraient intervenir entre les deux clubs dans un an.

Après un été relativement calme, le Real Madrid et le PSG pourraient bien dynamiter le mercato dans un an. Et pour cause, les deux clubs entretiennent d'excellentes relations et pourraient bien réaliser plusieurs transactions entre eux. Et pour cause, l'objectif principal du club merengue à moyen terme est de recruter Kylian Mbappé. Mais alors que la crise sanitaire a impacté les finances de tous les clubs européens, le PSG pourrait bien aller piocher dans l'effectif madrilène en échange.

L'axe PSG-Real pourrait chauffer l'été prochain