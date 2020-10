Foot - PSG

PSG : Ronaldo rend à son tour hommage à Neymar !

Publié le 15 octobre 2020 à 9h45 par Th.B.

Après avoir dépassé le légendaire Il Fenomeno au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Brésil, Neymar lui avait adressé un court message sur les réseaux sociaux. La légende auriverde et merengue en a fait de même et a félicité le maître à jouer du PSG.

À tout juste 28 ans, Neymar est un peu plus entré dans l’histoire du football brésilien. Grâce à son triplé lors de sa 103ème sélection mardi soir face au Pérou (4-2), la star auriverde est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne derrière Pelé et devant Ronaldo avec 64 réalisations. À la suite de cette prouesse, Neymar avait montré son respect lors de la célébration de son pénalty à la manière de l’ancien joueur du Real Madrid avant de le faire sur les réseaux sociaux envers celui que l’on surnomme Il Fenomeno en écrivant ceci : « Tout mon respect pour toi Fenomeno ». À son tour, Ronaldo a rendu un vibrant hommage à l’attaquant du PSG.

« Envole toi, mon grand ! »