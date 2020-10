Foot - PSG

PSG : Pelé, Ronaldo... Cette énorme sortie sur Neymar !

Publié le 15 octobre 2020 à 0h45 par La rédaction

Neymar s’éclate en sélection. Le joueur du PSG a, de nouveau, amené les siens vers la victoire contre le Pérou en battant le nombre de buts de Ronaldo avec la Seleçao. De quoi recevoir les félicitations de son sélectionneur, Tite.

Auteur d’un triplé face au Pérou, Neymar en est maintenant à 64 réalisations avec le Brésil. Le joueur du PSG a dépassé la légende Ronaldo et se rapproche un peu plus du record du Roi Pelé (77 buts). Le numéro 10 du PSG avait aussi été l’un des grands artisans de la victoire du Brésil (5-0) contre la Bolivie, avec deux passes décisives. Pendant cette trêve internationale, Neymar flambe lors des matches qualificatifs à la Coupe du Monde 2022. Le Brésilien a d’ailleurs reçu les éloges de son sélectionneur, Tite.

« Neymar est l'arc et la flèche »