PSG : Neymar reçoit un message très fort !

Publié le 13 octobre 2020 à 23h45 par A.D.

Très performant avec la sélection brésilienne lors du carton face à la Bolivie, Neymar a reçu les éloges de son sélectionneur, Tite.

Convoqué par Tite pour le rassemblement du Brésil, Neymar a remercié son sélectionneur à sa manière. Alors que la Seleçao affrontait la Bolivie ce samedi, la star du PSG a été l'un des grands artisans de la victoire des siens (5-0). Auteur d'une prestation XXL, Neymar a été impliqué sur deux buts du Brésil. En effet, le numéro 10 parisien a offert deux passes décisives (à Roberto Firmino sur le troisième but et à Philippe Coutinho sur le cinquième). Avant d'aborder le duel face au Pérou de ce mercredi, Tite était présent en conférence et n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à Neymar.

«Neymar est un homme, ce n’est plus un garçon»